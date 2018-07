Real Madrid anuncia renovação do contrato de Carvajal até 2022

Depois de conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões, o Real Madrid segue empenhado em renovar com seus principais jogadores. Neste domingo, pouco antes da partida contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, foi a vez do lateral-direito Dani Carvajal fechar novo vínculo até 30 de junho de 2022.

"O Real Madrid e Dani Carvajal chegaram a um acordo para a ampliação de contrato do jogador, que está vinculado ao clube até 30 de junho de 2022", informou o clube neste domingo em seu site oficial.

Revelado pelo próprio Real Madrid, Carvajal tem 25 anos e sempre se destacou por sua velocidade, o que o fez conquistar espaço também na seleção espanhola. Mas ele só foi despontar no Bayer Leverkusen durante a temporada 2012/2013, quando retornou para o clube espanhol e se consolidou como titular da posição.

Na última temporada, o lateral disputou 41 partidas e contribuiu com um gol e 11 assistências. Foi, assim, importante na campanha que resultou no título da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, entre outros.

Antes de Carvajal, o clube já anunciara a renovação com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e o meia-atacante Isco. Em todos os casos, os novos contratos são válidos até 30 de junho de 2022.