Real Madrid anuncia renovação dos contratos de Varane e Asensio

O Real Madrid deu sequência ao plano traçado desde o início desta temporada e anunciou a renovação contratual de mais dois jogadores. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube confirmou a prorrogação dos vínculos do zagueiro Raphael Varane e do meia Marco Asensio.

Aos 24 anos, Varane está no Real desde 2011 e, depois de um início difícil e de sofrer com lesões, se firmou como titular da equipe e está em alta. Feliz com a sequência no clube, ele assinou novo contrato até o fim da temporada 2021/2022 e manifestou o desejo de encerrar a carreira no Santiago Bernabéu.

"Estou muito contente e é um dia muito feliz para mim. Minha história com o Real Madrid é muito bonita e quero que seja fantástica", declarou. "Seria extraordinário me aposentar aqui, magnífico. Me aposentar aqui é o mais bonito que posso sonhar. Trabalharei dia a dia para seguir melhorando e para que mantenha a evolução para seguir com esta camisa."

Já Asensio tem apenas 21 anos e assinou novo vínculo até o fim da temporada 2022/2023. Contratado pelo Real em 2014, passou por períodos de empréstimo pelo Mallorca e o Espanyol antes de conseguir seu espaço e vem sendo um dos destaques da equipe neste início de campanha.

Três vezes vencedor da Liga dos Campeões nos últimos quatro anos e time a ser batido na Europa, o Real tratou de procurar seus destaques para negociar renovações de contrato. Antes de Varane e Asensio, a equipe já havia acertado as prorrogações dos vínculos de Isco, Marcelo, Carvajal, Benzema, Luka Modric e Toni Kroos.