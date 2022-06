Real Madrid anuncia saída de Marcelo e marca despedida para homenagear lateral

Após 15 anos e muitos títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões da Europa, o lateral Marcelo está deixando o Real Madrid. O clube confirmou neste domingo que o jogador dará sua última entrevista como jogador da equipe madrilenha e receberá uma homenagem das mãos do próprio presidente, Florentino Pérez, nesta segunda-feira.

"O Real Madrid anuncia que amanhã, segunda-feira, 13 de junho, às 12h (horário local, 7h de Brasília), acontecerá na Cidade Real Madrid uma cerimônia institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Marcelo, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez", anunciou o clube em nota, no seu site oficial.

Marcelo bateu inúmeras marcas com o Real Madrid. Com 34 anos, o brasileiro conquistou 25 títulos, sendo o atleta que mais vezes foi campeão pelo clube. Marcelo também fez 545 jogos pelo Real Madrid, atrás apenas de Benzema com o estrangeiro que mais disputou jogos pela agremiação e o único brasileiro a levantar um troféu da Liga dos Campeões e espanhol como capitão.

O brasileiro já havia revelado que deixaria o Real Madrid após o seu quinto título da Liga dos Campeões, mas segue ainda sem definir o seu futuro. Neste primeiro momento, descartou um retorno ao Brasil. Se isso acontecesse, o Fluminense, time que o revelou, seria o principal candidato.

No entanto, Marcelo pensa em continuar na Europa, ao menos, por mais duas temporadas. Ele tem ofertas ainda do Fenerbahçe, a pedido de Jorge Jesus, e do Catar. A expectativa é que ele revele os próximos passos como jogador nesta segunda-feira, durante a coletiva de imprensa.