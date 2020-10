Real Madrid anuncia três casos de jogadores com coronavírus na equipe B

O Real Madrid comunicou na manhã deste sábado que três jogadores do Castilla, time B merengue, testaram positivo para o coronavírus. Com isso, o clube espanhol solicitou à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) o adiamento do duelo contra o Rayo Majadahonda, pela terceira divisão nacional, marcado para este domingo.

"Esta circunstância implica, levando em conta o cumprimento do protocolo sanitário, a solicitar à Real Federação Espanhola de Futebol o adiamento do jogo Rayo Majadahonda-Real Madrid Castilla que deveria ser disputado amanhã", disse o Real Madrid em comunicado. A federação ainda não respondeu ao pedido do clube.

Segundo o clube, além dos três atletas diagnosticados com covid-19, um jogador teve resultado inconclusivo. O surto liga um alerta no time principal, que divide com os jovens o centro de treinamento e o estádio Alfredo Di Stéfano, já que o Santiago Bernabéu ainda está em reforma.

Um dos jogadores do Castilla que recentemente passou a treinar com o elenco principal é o lateral Sergio Santos. Desde então, ele não fez mais atividades com os companheiros da equipe B, comandada pelo ídolo Raúl González.

O time principal do Real Madrid duela contra o Huesca neste sábado, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.