Real Madrid apresenta projeto para remodelar Santiago Bernabéu

MADRI - O Real Madrid apresentou nesta sexta-feira um projeto de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) para remodelar seu estádio. De acordo com o presidente do clube, Florentino Pérez, a ideia é criar "um novo Santiago Bernabéu, um novo estádio que seja um ícone, um símbolo mundial".

A empresa responsável pelo projeto do estádio é a espanhola L35 Architectos, enquanto o desenho da fachada foi criado pela alemã GMP Architects, que também fez o design da Arena Amazônia, sede em Manaus dos jogos da Copa do Mundo. O novo Santiago Bernabéu também prevê a construção de um hotel e um shopping em suas dependências.

"O novo Santiago Bernabéu será um território privilegiado para as emoções e um orgulho para os nossos torcedores. Queremos que seja o maior estádio do mundo, com a maior comodidade possível, e um ícone na arquitetura de vanguarda. O maior estádio, um local único, que será um símbolo mundial. Um estádio especial, único e espetacular", disse Florentino Pérez.

A apresentação do projeto para o novo Santiago Bernabéu aconteceu pouco mais de uma semana depois de o principal rival do Real, o Barcelona, anunciar que reformaria o Camp Nou. O presidente do clube madrilenho, no entanto, garantiu que a motivação para mudar o desenho do estádio veio apenas do desejo de corresponder às expectativas da torcida.

"Em alguns meses, vai completar 67 anos da inauguração do estádio. Para o Real Madrid construí-lo foi um enorme desafio e teve que recorrer aos sócios para financiar a obra. O Santiago Bernabéu marcou o caminho e nossa prioridade tem sido construir a infraestrutura de acordo com o que corresponde a este clube", comentou.

De fato, o Santiago Bernabéu estava há um bom tempo sem ser remodelado. O estádio, que foi inaugurado em 1947, recebeu um novo desenho pela última vez no início da década de 80, para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 1982.