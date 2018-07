Real Madrid apresenta uma réplica do troféu quebrado

Na chegada da delegação do Real a Madri, na madrugada de quinta-feira, os jogadores desfilaram pelas ruas da cidade. E, num momento de euforia na festa com os torcedores, o defensor Sergio Ramos, que estava em cima do ônibus com os companheiros, deixou o troféu cair no chão. Para completar, a taça foi esmagada pela roda dianteira direita do veículo, ficando bastante danificada.

Mas a joalheira responsável pela confecção do troféu já tratou de mandar a réplica ao Real - a peça estava pronta há muito tempo, para o caso de algo acontecer com a original. Assim, a gafe de Sergio Ramos não trouxe maiores consequências. E o clube pôde acrescentar mais uma taça à sua enorme coleção no Santiago Bernabéu.

A final da Copa do Rei, vencida pelo Real por 1 a 0, foi o segundo dos quatro clássicos seguidos que os dois rivais estão fazendo. Antes, houve um empate de 1 a 1 em Madri pelo Campeonato Espanhol, competição em que o Barcelona lidera e está muito perto da conquista do título. Agora, eles farão o confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nos dias 27 de abril e 3 de maio.