Real Madrid arranca empate com Osasuna fora de casa

PAMPLONA - O Real Madrid mostrou poder de reação neste sábado diante do Osasuna, em rodada do Campeonato Espanhol. Após levar 2 a 0 do rival, fora de casa, o time de Cristiano Ronaldo buscou o empate e evitou um tropeço que frearia a ascensão da equipe madrilenha nas últimas rodadas.

O Real chegou aos 38 pontos, a dois dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid. Longe da briga pela liderança, o Osasuna chegou aos 14 pontos, na 16ª colocação, e acumulou seu segundo empate contra um dos grandes da Espanha. O time foi o responsável pela única igualdade do Barcelona no campeonato até agora - os catalães têm ainda uma derrota.

Com Cristiano Ronaldo apagado em campo, o Real levou um susto no primeiro tempo, ao levar dois gols de Oriol Riera, aos 16 e aos 38 minutos. Para piorar, o zagueiro Sergio Ramos foi expulso aos 44, deixando os visitantes com um a menos em campo. Antes do intervalo, porém, Isco descontou para o Real.

Mesmo assim, o Osasuna seguiu melhor no início do segundo tempo. E esteve mais perto do terceiro gol. O ritmo da equipe, no entanto, acabou caindo quando Gato Silva levou o segundo amarelo e deixou o jogo mais cedo. Logo após a expulsão o Real buscou enfim a igualdade, com gol de Pepe, garantindo um ponto na tabela.