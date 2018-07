Real Madrid arrasa Sevilla e lidera Campeonato Espanhol

SEVILHA - O Real Madrid voltou à liderança isolada do Campeonato Espanhol. Mesmo jogando fora de casa, goleou o Sevilla por 6 a 2, neste sábado, e abriu três pontos de vantagem sobre o rival Barcelona, que estava na primeira colocação pelos critérios de desempate - agora, porém, os dois estão com os mesmos 16 jogos disputados.

Como precisou antecipar seu jogo desta 16ª rodada, por causa da disputa do Mundial no Japão, e tinha vencido o próprio Real no sábado passado, o Barcelona passou a ocupar a liderança do Campeonato Espanhol com 37 pontos. Mas o time de Madri chegou agora aos 40 pontos, depois da vitória sobre o quinto colocado Sevilla.

Com o brasileiro Kaká novamente no banco de reservas, quem brilhou mais uma vez no Real Madrid foi o português Cristiano Ronaldo. Ele fez três gols no jogo deste sábado, abrindo vantagem na artilharia do Campeonato Espanhol. Tem agora 20 gols marcados, com três de vantagem sobre o argentino Messi, do Barcelona.

Cristiano Ronaldo abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo. Ele marcou mais um ainda no primeiro tempo, já aos 41, pouco depois de Callejon ter feito o segundo do Real. Na segunda etapa, o time de Madri perdeu o brasileiro naturalizado português Pepe, que foi expulso, mas ainda fez 4 a 0 com Di Maria aos 21.

Depois disso, o Sevilla até que conseguiu descontar aos 24 minutos, com Jesus Nava. Mas também teve um jogador expulso - Del Moral -, o que abriu caminho para o Real aumentar a goleada. Assim, Cristiano Ronaldo marcou mais um, cobrando pênalti aos 41, e Altintop fez o sexto aos 45. Por fim, Negredo diminuiu nos acréscimos.