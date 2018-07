Real Madrid 'atropela' e quebra troféu da Copa do Rei

O responsável pela gafe foi o defensor Sergio Ramos, que deixou o troféu de 15kg cair no chão quando estava em cima do ônibus, junto com os outros jogadores do elenco, no desfile dos campeões pelas ruas de Madri. A taça, então, rolou e foi esmagada pela roda dianteira direita do veículo, o que provocou vários estragos.

"Não ficou em bom estado, evidentemente, pois foi atropelado por um ônibus", revelou a porta-voz do Real, Marta Santisteban, ao comentar sobre o troféu. Mas ela também revelou que o clube espanhol já encaminhou a taça para os reparos necessários.

Através do Twitter, Sergio Ramos mostrou bom humor para comentar o caso. "Toda essa história sobre a taça foi um mal entendido, ela não caiu... ela pulou assim que chegamos a Cibeles (praça em Madri onde o Real costuma comemorar seus títulos) e viu tantos torcedores", escreveu o jogador, para completar na sequência. "Hahahaha... mas não se preocupem... e tenham um bom dia".

A final de quarta-feira, em Valência, foi o segundo da série de quatro clássicos seguidos entre Real e Barcelona. No sábado passado, houve empate de 1 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Depois, o time de Madri venceu por 1 a 0 e conquistou a Copa do Rei. Agora, os dois rivais voltam a se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, em jogos marcados para os dias 27 de abril e 3 de maio.