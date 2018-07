Real Madrid atropela o Betis fora de casa e cola na ponta do Espanhol

O Real Madrid goleou o Betis por 6 a 1 neste sábado, fora de casa, e voltou a colar na liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado em Sevilha, o time visitante chegou aos mesmos 18 pontos do líder Atlético de Madrid, mas com saldo de gols inferior (18 a 14). Os anfitriões caem para a 15.ª colocação com oito pontos.

A equipe do técnico francês Zinedine Zidane fez uma grande apresentação, na qual o elenco de uma maneira geral se destacou. O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que atuou com a braçadeira de capitão, teve boa atuação e marcou um dos gols (em posição irregular). O Betis contou com a presença do volante Petros, ex-Corinthians, entre os titulares.

Apesar de atuar fora de casa, o Real Madrid começou pressionando e abriu o marcador logo aos quatro minutos de partida com um gol de Raphael Varane. Após cruzamento de Toni Kroos da esquerda, o zagueiro desviou de cabeça para as redes.

Cristiano Ronaldo e Bale perderam ótimas chances de ampliar logo na sequência. O segundo gol saiu aos 31 minutos. Kroos aproveitou saída errada da zaga adversária e tocou para Benzema marcar. Oito minutos depois, Marcelo recebeu na área em posição irregular, dominou no peito e bateu para as redes.

No último minuto antes do intervalo, o Real Madrid transformou a vitória em goleada. Em uma rápido contra-ataque, o time visitante teve um linda troca de passes entre Kroos, Cristiano Ronaldo, Marcelo e Pepe até a bola chegar aos pés de Isco, quase na pequena área, com o gol livre: 4 a 0.

Na etapa final, o Betis conseguiu diminuir aos 11 minutos. Após uma saída errada de bola da zaga do Real Madrid, Joaquín aproveitou o vacilo e tocou para Cejudo diminuir. Os visitantes, no entanto, trataram de acabar com o suspiro de felicidade dos torcedores locais aos 17. Após cruzamento de Cristiano Ronaldo da esquerda, Isco apareceu no lado aposto, na entrada da área, e bateu colocado no ângulo do goleiro.

Faltava ainda o gol de Cristiano Ronaldo. Depois de perder boas oportunidades, o craque português finalmente acertou o alvo, aos 33 minutos. Após passe de Morata, ele avançou pelo meio e mandou uma bomba rasteira para fazer o sexto e fechar a goleada.

O Real Madrid agora volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, o time espanhol recebe o Legia Varsóvia, da Polônia, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo F. Pelo Campeonato Espanhol, volta a campo no domingo, dia 23, para enfrentar o Athletic Bilbao, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Na sexta-feira, o Betis visita o Osasuna.