Real Madrid bate Espanyol, mantém 100% e iguala recorde do Barcelona de Guardiola

Mesmo sem contar com seu principal astro, Cristiano Ronaldo, o Real Madrid bateu o Espanyol por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol após quatro rodadas. Além disso, o clube merengue igualou o recorde de 16 vitórias consecutivas no torneio.

A marca do Real Madrid, que foi construída a partir das 12 últimas rodadas da temporada 2015/2016, é a mesma conquistada pelo Barcelona em 2010/2011, quando era treinado por Pep Guardiola.

Com o resultado, o Real Madrid permaneceu isolado na liderança do Espanhol, com 12 pontos, três a mais que o Barcelona. Já o Espanyol ainda não venceu na competição, soma dois pontos e caiu para a 16.ª posição.

Além do desfalque de Cristiano Ronaldo, gripado, o Real Madrid também não pôde levar a campo o goleiro Keilor Navas e Gareth Bale, por problemas físicos. Durante a partida, logo aos 19 minutos, Casemiro sentiu uma lesão e acabou substituído. A situação do volante preocupa o técnico Tite para as próximas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa.

Já James Rodríguez entrou muito bem no jogo e foi responsável por abrir o placar. Após um primeiro tempo de pouca criatividade, o colombiano apareceu para balançar as redes antes do intervalo. Aos 47 minutos, o meia colocou a bola por entre as pernas do marcador e chutou de fora da área no cantinho esquerdo para fazer um belo gol.

Na volta para a segunda etapa, o Real Madrid tratou de criar mais oportunidades de ampliar. Karim Benzema procurou o jogo e travou um bom duelo com Diego López. Aos 14, o goleiro defendeu um bom voleio do atacante. Aos 23, o francês tentou chute colocado e parou novamente nas mãos do arqueiro.

No minuto seguinte, enfim, Benzema conseguiu superar o rival. Lucas Vázquez recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro para o centroavante, na linha da pequena área, estufar as redes e garantir o 2 a 0 para o Real Madrid.

Pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid busca a quebra do recorde de vitórias seguidas na quarta-feira, contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu. Um dia depois, Espanyol volta a campo contra o Osasuna, fora de casa.