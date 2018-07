Real Madrid bate o Elche pelo Espanhol com pênalti polêmico aos 49 minutos

ELCHE - O Real Madrid contou com a ajuda providencial da arbitragem para vencer o Elche, por 2 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Muñiz Fernández marcou um pênalti muito discutível sobre Pepe, aos 49 minutos do segundo tempo, depois de esgotados os acréscimos que ele havia apontado.

A reclamação do Elche começou quando o árbitro apontou escanteio para o Real Madrid já com 48 minutos corridos, mais do que os três de acréscimos prometidos. Manu protestou e recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Pepe se abraçou com Pérez, puxou o marcador para o chão e olhou para o árbitro, que anotou pênalti. Cristiano Ronaldo cobrou aos 51 e definiu a partida.

A reclamação do Elche quanto ao tempo de acréscimo, porém, perde um pouco de sentido, porque, depois de o cronômetro marcar 45 minutos, o time da casa empatou o jogo. Aos 46, após cobrança de lateral, Boakye marcou. Por conta da festa pelo gol, a partida demorou mais de um minuto para recomeçar.

Polêmicas à parte, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes de bola parada. Foi ele quem abriu o placar, aos 6 minutos do segundo tempo, de falta, chegando a seis gols no Espanhol. Fica atrás de Messi e do brasileiro Diego Costa, do Atlético de Madrid, que têm sete. Na tabela, o Real Madrid chegou a 13 pontos, dois a menos que Atlético e Barcelona, os dois times que seguem com 100% de aproveitamento. Sábado, o time de Carlo Ancelotti. recebe o seu rival caseiro no clássico de Madrid.