Real Madrid bate o Villarreal e continua na cola dos líderes

O Real Madrid entrou em campo nesta quarta-feira já sabendo que o Barcelona havia goleado o La Coruña por 8 a 0 e o Atlético de Madrid batido o Athletic Bilbao por 1 a 0, ambos fora de casa. Assim, era obrigação derrotar o Villarreal, quarto colocado do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para seguir vivo na luta pelo título. Com autoridade, o time merengue fez 3 a 0, pela 34.ª rodada, e segue um ponto atrás dos dois rivais.

O Real Madrid chegou aos 78 pontos, contra 79 de Barcelona e Atlético de Madrid. No confronto direto, que é o critério de desempate na Espanha, o clube da Catalunha tem a vantagem em caso de empate na pontuação contra qualquer um dos dois rivais da capital e também se os três ficarem iguais na tabela de classificação após a última rodada.

O Villarreal, com 60 pontos, ocupa a quarta colocação e hoje estaria com a vaga espanhola na fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. A sua briga até o final do campeonato é com Athletic Bilbao e Celta, de Vigo, que têm 54 pontos cada.

Em campo, o Real Madrid logo viu que o jogo seria complicado. Com bom toque de bola, o Villarreal tinha mais posse, mas pouco ameaçava o gol de Navas. O time merengue, então, tentava usar a velocidade no ataque para superar a defesa rival. Em um lance de oportunismo, aos 41 minutos do primeiro tempo, o centroavante francês Karim Benzema abriu o placar.

Com a vantagem, o Villarreal teve de sair mais para o ataque e deu espaços. Eles foram bem preenchidos pelo Real Madrid na segunda etapa. Aos 24 minutos, Lucas Vázquez fez um belo gol após jogada de pivô de Benzema. E, aos 31, o lateral-direito brasileiro Danilo fez grande jogada e cruzou na medida para Modric definir o resultado positivo.