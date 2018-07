Real Madrid bate Rayo com golaço de Cristiano Ronaldo

A vitória foi a nona consecutiva do Real Madrid no Campeonato Espanhol. E com o triunfo no Estádio Teresa Rivero, em Madri, a equipe chegou aos 64 pontos, com 13 de vantagem para o Barcelona, que entra em campo ainda neste domingo, para enfrentar o Atlético de Madrid, no Vicente Calderón.

O Rayo Vallecano, que sonha com uma vaga na próxima edição da Liga Europa, permanece com 31 pontos, na nona colocação no Campeonato Espanhol. A equipe deu trabalho ao Real Madrid no primeiro tempo, conteve as ações ofensivas do adversário e chegou a acertar a trave em uma finalização.

A partida foi decidida pela esperteza e talento de Cristiano Ronaldo. Aos oito minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o português recebeu de costas na grande área e finalizou de calcanhar para as redes. Após o golaço, as equipes desperdiçaram oportunidades e o jogo terminou mesmo com a vitória do Real Madrid por 1 a 0.