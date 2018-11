Real Madrid bate Roma e avança em 1º do grupo na Liga dos Campeões

Em crise nas competições nacionais, Bayern de Munique e Real Madrid deram demonstrações de força nesta terça-feira na Liga dos Campeões da Europa. Ambos venceram seus jogos pela penúltima rodada da fase de grupos e estão classificados às oitavas de final, sendo que o time espanhol já assegurou a primeira posição da sua chave.

Jogando na Itália, no Estádio Olímpico, o Real Madrid decidiu o confronto com a Roma na etapa final ao derrotá-la por 2 a 0. Ambos os times entraram em campo garantidos na fase seguinte, sendo que a equipe espanhola obteve o primeiro lugar do Grupo G, pois está com 12 pontos e três a mais do que a Roma.

O primeiro tempo do duelo foi complicado para o Real Madrid, que vinha de incrível derrota por 3 a 0 do Eibar no fim de semana pelo Campeonato Espanhol e sofreu pressão. Mas conseguiu se manter sem sofrer gols, aproveitando a falta de pontaria de Under, que chutou por cima e abriu o placar logo no começo da etapa final.

No primeiro minuto, Bale aproveitou saída de jogo errada de Fazio e colocou o time espanhol em vantagem. E Lucas Vasquez, após assistência de Benzema, sacramentou a vitória do Real Madrid aos 14, numa jogada que também teve a participação do galês. O brasileiro Vinicius Junior não deixou o banco de reservas, enquanto Marcelo foi titular da equipe espanhola, que finalizou menos vezes - 11 a 17 -, mas acabou sendo mais eficiente.

Com os times que avançam de fase já determinados, o Grupo G terá a sua rodada final em 12 de dezembro. O Real vai receber o CSKA Moscou, enquanto a Roma visitará o Viktoria Plzen.

BAYERN GOLEIA - O Grupo E também já definiu os seus classificados às oitavas de final. E além do Ajax, que está com 11 pontos, quem se garantiu na próxima etapa é o Bayern de Munique, que venceu fácil o Benfica por 5 a 1, em casa, chegando aos 13. Já o time português estacionou nos quatro pontos e ao menos disputará a Liga Europa, pois assegurou o terceiro lugar, já que o lanterna AEK Atenas ainda não pontuou.

O Bayern começou a definir a sua vitória nesta terça-feira com um golaço do holandês Robben aos 13 minutos do primeiro tempo, ao passar por quatro marcadores e finalizar no ângulo. E ele voltou a ampliar aos 30, em uma jogada de velocidade e na qual recebeu passe de Müller antes de finalizar às redes. Aos 36, foi a vez de Lewandowski marcar, de cabeça, após cruzamento de Kimmich.

O Benfica esboçou uma reação na etapa final, ao marcar no primeiro minuto, com Gelson Fernandes. Mas durou pouco, pois aos seis, em novo cruzamento de Kimmich, o polonês fez mais um gol de cabeça, chegando aos 51 em sua carreira na Liga dos Campeões. Aos 31, Ribery fechou a goleada ao concluir passe de Alaba.

Na rodada final do Grupo E, o Bayern visitará o Ajax, em 12 de dezembro, em confronto direto pela liderança do Grupo E. No mesmo dia, o Benfica receberá o AEK.