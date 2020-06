Real Madrid bate Valencia e continua na cola do líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid continua sua perseguição ao Barcelona na luta pelo título Espanhol. Nesta quinta-feira, no acanhado Estádio Alfredo Di Stefano, mas com um belo gramado, o time do técnico Zinedine Zidane derrotou o Valencia, por 3 a 0, no encerramento da 29.ª rodada. A nove jogos do final, o time catalão tem 64 pontos, dois a mais que o rival.

O placar não refletiu o que foi o jogo, principalmente na primeira etapa. Ao mesmo tempo que o Real forçou o goleiro Cillessen a se destacar como um dos melhores em campo, o Valencia colocou uma bola na trave de Courtois e teve um gol do brasileiro naturalizado Rodrigo anulado pelo VAR.

O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, mas um erro na saída de bola do Valencia proporcionou um contra-ataque armado por Modric e Hazard, com bela finalização de Benzema, aos 16 minutos.

Em desvantagem, o Valencia foi para o ataque e deixou espaços para os talentosos jogadores do Real. O segundo gol trouxe emoção extra, apesar do estádio vazio. Mendy, que jogou no lugar de Marcelo, que ficou no banco de reservas, fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Ansensio pegar bonito de primeira com a canhota, aos 29 minutos. Afastado dos gramados havia 11 meses, por causa de uma séria lesão, Asensio tocou pela primeira vez na bola durante o jogo, ao substituir Valverde.

Ainda tinha tempo para mais um gol do Real e foi o mais bonito. Em rápida jogada pela direita, Asensio tocou para Benzema. O atacante francês demonstrou grande habilidade, ao tocar com a perna direita, se livrar da marcação e finalizar com a esquerda sem deixar a bola cair: 3 a 0. A briga pelo título continua ainda mais intensa.

No outro jogo desta quinta, o Alavés derrotou a Real Sociedad por 2 a 0. Com a vitória a equipe da casa chegou aos 35 pontos, em 12.º lugar. A Real Sociedad permanece com 47, em sexto lugar.