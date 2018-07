Real Madrid bate Zaragoza por 3 a 1

ZARAGOZA - O Real Madrid não decepcionou neste domingo e derrotou o Zaragoza por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa. Apesar disso, a equipe de José Mourinho está a dois pontos do líder do Barcelona (que tem 40), após 15 rodadas do Campeonato Espanhol.

Veja também:

Barcelona faz cinco na Real Sociedad e segue líder

Com a vitória deste domingo, o Real Madrid chegou aos 38 pontos. O Zaragoza, por sua vez, segue na última posição do Espanhol com apenas nove pontos.

Mesmo jogando no campo adversário, o Real Madrid foi superior do início ao fim. Ainda no primeiro tempo, abriu 2 a 0 com gols de Ozil, aos 15, e Cristiano Ronaldo, aos 44. Logo aos três minutos da etapa final, Di Maria definiu o triunfo ao fazer o terceiro. O Zaragoza ainda descontou de pênalti, mas não teve forças para buscar o empate.

De virada, o Espanyol decepcionou neste domingo e perdeu para o Athletic Bilbao, fora de casa, por 2 a 1. Assim, permaneceu com 28 pontos e desperdiçou a oportunidade de tirar a terceira colocação do Villarreal, que tem 30.

Outros resultados. Ainda neste domingo, o Hércules goleou o Málaga por 4 a 1, enquanto o Racing Santander superou o Mallorca por 1 a 0. Sporting Gijon e Levante, por sua vez, ficaram no empate por 1 a 1.

Atualizado às 19h56 para acréscimo de informações