Real Madrid busca 'vingança' na Moldávia; Internazionale tenta voltar às oitavas após uma década

As maiores emoções da disputa da quinta rodada da Liga dos Campeões estarão reservadas para esta quarta-feira, no Grupo D, no qual o Real Madrid, líder com nove pontos, vai até Tiraspol, na Moldávia, para enfrentar o surpreendente Sheriff, terceiro colocado, com seis. A Internazionale, segunda, com sete, recebe o Shakhtar Donetsk, quarto, com apenas um, em Milão.

Todo o elenco do Real não esquece a partida de ida, no Santiago Bernabéu, quando uma das maiores surpresas da história da Liga dos Campeões foi registrada com a vitória do modesto Sheriff por 2 a 1. A derrota serviu de lição para o time de Carlo Ancelotti, que apresentou várias falhas defensivas e um péssimo aproveitamento no ataque, ao só marcar um gol, de pênalti, após 31 finalizações na partida.

Leia Também Barcelona empata com Benfica e pode ficar fora das oitavas na Liga dos Campeões

O momento é completamente diferente, pois o Real, que tem como destaque o brasileiro Vinicius Junior, vem de três vitórias consecutivas na competição, enquanto o Sheriff não mostrou a mesma força diante da Inter, ao ser derrotado dentro e fora de casa por 3 a 1.

"Não vivemos uma boa experiência no Bernabéu, quando eles ganharam. Temos de evitar os erros cometidos naquele jogo e fazer como até agora, sem pressa e com tranquilidade. Conhecemos bem o Sheriff e eles nos conhecem. Temos de fazer uma grande exibição. O objetivo é ganhar e se classificar", afirmou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

No Giuseppe Meazza, a Inter tenta retornar às oitavas de final após dez anos. "Trata-se de um objetivo crucial para nós", disse o técnico Simone Inzaghi. "No começo da temporada, apesar da saída de vários atletas (Romelu Lukaku e Achraf Hakimi), tínhamos como maior objetivo a classificação para as oitavas de final."

Uma vitória sobre o Shakhtar Donetsk classifica a Inter, se o Sheriff não vencer o Real. "Estamos em uma situação favorável, mas ainda precisamos nos esforçar bastante. Sabemos que a partida desta quarta vai ser decisiva, pois o último compromisso será em Madri", afirmou Inzaghi, que assumiu o time italiano no início da temporada, ao substituir Antonio Conte.

No Grupo A, Manchester City e Paris Saint-Germain decidem o primeiro lugar, na Inglaterra. Os anfitriões somam nove pontos, um a mais que os franceses. Club Brugge (quatro pontos) e RB Leipzig (um) se enfrentam na Bélgica com poucas possibilidades de classificação.

O Milan, com um ponto, tem uma "final" em Madri, diante do Atlético, que soma quatro. Só a vitória mantém os italianos com chances de classificação no Grupo B. No outro duelo desta chave, o classificado Liverpool recebe o Porto (cinco pontos).

Já o Grupo C vai reservar uma "decisão" e um "amistoso". Sporting e Borussia Dortmund, ambos com seis pontos, disputam quem vai ficar com a segunda vaga, pois a primeira é do Ajax (12), que vai até a Turquia para enfrentar o Besiktas, ainda sem ponto conquistado.