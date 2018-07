Real Madrid cede empate e reduz vantagem sobre Barça

O segundo empate seguido - ficou no 1 a 1 com o Málaga, na rodada passada - reduziu a vantagem do Real sobre o Barcelona na tabela do Espanhol. A diferença de dez pontos caiu para seis, sendo que os dois times ainda se enfrentarão neste segundo turno. Faltando dez rodadas para o fim do campeonato, o Real soma 72 pontos, enquanto o rival catalão acumula 66 após vencer o Granada por 5 a 3, na terça.

Em jogo de muitas faltas e 14 cartões, Villarreal e Real Madrid fizeram um bom primeiro tempo, de boas oportunidades de gol, mas de placar inalterado. A bola só entrou no segundo tempo, com Cristiano Ronaldo, que chegou a driblar o goleiro antes de mandar para as redes, aos 17 minutos.

Os visitantes ainda tiveram boas chances de marcar o segundo e definir o jogo. No entanto, vacilaram no ataque e acabaram levando o gol de empate. Aos 38 minutos, Marcos Senna mandou para o gol em cobrança de falta.

Após ceder a igualdade no placar, o Real ainda correu o risco de levar a virada. Sérgio Ramos, por falta violenta no brasileiro Nilmar aos 40, e Özil, aos 41, foram expulsos de campo. O técnico José Mourinho também foi excluído da partida, por reclamação.