Real Madrid coloca Hazard à venda e aguarda propostas, diz jornal

A paciência do Real Madrid com o atacante belga Eden Hazard teria se esgotado, segundo o jornal Marca. De acordo com o jornal da capital espanhola, o clube tem a intenção de 'colocá-lo à venda' quando a próxima janela de transferências abrir, em junho, após mais uma temporada apagada do jogador.

Hazard foi contratado pelo Real Madrid no início da temporada 2019-20 por 100 milhões de euros (R$ 637 milhões, na cotação atual). A expectativa era que o atacante fosse o substituto de Cristiano Ronaldo, sendo decisivo em campo e assumindo o posto de ídolo da torcida - até ganhou a camisa número 7, que era do português. Contudo, não conseguiu corresponder até agora e vem sofrendo com lesões e a falta de condicionamento físico.

De acordo com o Marca, a decisão foi tomada há algumas semanas, e não mudará mesmo que Hazard seja decisivo para o Real Madrid nas últimas quatro rodadas do Campeonato Espanhol, em que o clube disputa o título (está dois pontos atrás do líder Atlético de Madrid). As imagens do belga rindo com os ex-companheiros de Chelsea após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões não teriam influenciado.

Na avaliação da diretoria do Real, o belga tem um problema de atitude, e não apenas de azar pelas repetidas lesões. Por isso, apesar do contrato com o jogador ser válido até 2024, pensa em ouvir propostas por ele como forma de recuperar parte do investimento. A Eurocopa poderia ser um impulso, caso Hazard se destaque pela Bélgica.

Na atual temporada, Hazard jogou apenas 18 jogos, com três gols marcados e nenhuma assistência aos companheiros. Na temporada 2019-20, foram um gol e sete assistências em 22 partidas.