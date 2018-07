Real Madrid confirma acerto com Kovacic, ex-Inter de Milão

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira a contratação do jovem meia Mateo Kovacic, que defendia a Inter de Milão desde 2013 e era uma das apostas do time italiano para as próximas temporadas. Os clubes não revelaram o valor da negociação. O jogador de 21 anos assinou com o time espanhol por seis anos.

De acordo com a imprensa espanhola, o Real vai pagar à Inter 30 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). Com o dinheiro, o time italiano espera reequilibrar suas contas para evitar eventuais punições, seguindo as regras do fair-play financeiro estabelecido pela Uefa. Na segunda, o treinador da Inter, Roberto Mancini, afirmara que o time pretendia manter o jovem jogador no elenco, mas decidiu pela venda por causa das contas do clube.

Nascido na Áustria e com nacionalidade croata (a mesma dos seus pais), Kovacic é uma das apostas do Real para o futuro. O jovem jogador é alvo de grandes clubes desde o início da adolescência, quando defendia o LASK Linz, da sua cidade natal, na Áustria. Mesmo assediado por potências do futebol europeu, ele acertou com o Dínamo de Zagreb, da Croácia, e passou a ser convocado para a base da seleção do país. Desde 2013 é chamado para jogos da seleção adulta da Croácia.

O meia será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, após ser submetido a exames médicos. Antes de Kovacic, a diretoria madrilenha contratara o zagueiro Jesús Vallejo, o goleiro Kiko Casilla, os meias Marco Asensio e Lucas Vázquez, o lateral brasileiros Danilo. O volante Casemiro voltou ao clube após empréstimo ao Porto.