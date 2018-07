Real Madrid confirma ausência de Cristiano Ronaldo em estreia do Espanhol

O Real Madrid terá importantes desfalques para sua estreia no Campeonato Espanhol, domingo, contra a Real Sociedad, fora de casa. Os portugueses Cristiano Ronaldo e Pepe, além do francês Karim Benzema, estão sem condições ideais e não foram relacionados neste sábado.

Como disputou a decisão da Eurocopa, na vitória de Portugal sobre a França, o trio se apresentou depois do restante do elenco. Assim, não está na mesma condição física e técnica dos companheiros, o que pode postergar sua estreia na temporada para, no mínimo, o próximo sábado, contra o Celta, também pelo Espanhol. Outro desfalque confirmado é do goleiro Keylor Navas.

"Não posso prever uma data certa (para o retorno de Ronaldo)", comentou o técnico Zinedine Zidane neste sábado. "O bom é que Cristiano já está treinando no campo e com a bola, o que é um bom sinal. Ele quer voltar pronto, e estou contente de vê-lo treinar assim."

Sobre Benzema, o treinador explicou que o retorno pode levar mais tempo. "A situação de Karim é diferente, ele já foi a campo, mas ainda não treinou com bola. Precisamos esperar. Falei com ele e não quero que se precipite, o importante é estar 100% quando voltar", afirmou.

Zidane comentou ainda sobre o desafio que será disputar o Espanhol. E garantiu que, embora o Real Madrid dispute outras importantes competições, como a Liga dos Campeões, terá foco total na conquista do campeonato nacional. "A Liga (Espanhola) é nosso objetivo principal porque é a competição em que se precisa ser mais constante, é o dia-a-dia, e esse é nosso objetivo", finalizou.