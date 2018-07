Real Madrid confirma classificação após falha de Gomes

Cristiano Ronaldo marcou um dos gols mais fáceis de sua carreira depois que o goleiro brasileiro do Tottenham Gomes deixou a bola escapar de suas mãos em um chute de longe do atacante português, aos 5 minutos do segundo tempo.

O Real, que já tinha vantagem de 4 x 0 obtida no jogo de ida há uma semana, não teve sua classificação em risco em nenhum momento, mas precisou manter o foco para garantir a segunda vitória em duas partidas contra o adversário inglês.

O Tottenham, estreante na Liga dos Campeões, chegou a marcar um gol no primeiro tempo com Gareth Bale, mas o lance foi anulado por impedimento do meia Luka Modric.