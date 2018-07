Real Madrid confirma contratação de meia turco do Borussia Dortmund

MADRI - O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira que fechou a contratação do meia de origem turca Nuri Sahin, de 22 anos, que ajudou o Borussia Dortmund a conquistar o título do Campeonato Alemão da temporada 2010/2011. O jogador, nascido em Ludenscheid, na Alemanha, é considerado uma grande revelação e vem marcando a sua carreira por ser precoce em seus feitos.

Com a camisa da seleção turca, Sahin se sagrou campeão europeu sub-17 em 2005, quando foi eleito o melhor jogador da competição enquanto tinha apenas 16 anos de idade. Um ano mais tarde, já com a camisa do Borussia, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Bundesliga, a primeira divisão do Campeonato Alemão. Aos 16 anos, ele também virou o atleta mais novo a jogar pelo torneio e também a ser convocado para jogar com a camisa da seleção da Turquia.

Em seu jogo de estreia pela seleção turca, por sua vez, ele já marcou um gol em Oliver Kahn, então titular do gol da Alemanha. Mais novo reforço do Real, ele foi descrito pelo clube espanhol como a sensação do futebol alemão na atual temporada e jogador fundamental para que o Borussia conquistasse o título nacional. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Real ainda destacou que o atleta é um meia de "muita classe, que distribui com critério a bola e que também trabalha para recuperá-la. Além disso, é um especialista em bolas parada e possui um chute excelente com a perna esquerda, tanto por colocação como com força".

Na temporada 2007/2008, Sahin chegou a ser emprestado ao Feyenoord, pelo qual se sagrou campeão holandês antes de retornar ao Borussia. Na atual temporada, ele marcou seis gols e deu oito assistências. Porém, acabou prejudicado por uma lesão que o deixou de fora das últimas partidas do Alemão.

Sahin também se tornou o terceiro jogador de meio-campo, que atuava no futebol alemão, que o Real Madrid contrata nos últimos tempos. Antes dele, o clube trouxe o meia Ozil e o volante Khedira, que se destacaram pela Alemanha na Copa do Mundo de 2010.

Ao comentar a sua chegada ao Real, Sahin afirmou que não foi fácil deixar o Borussia. "Foi uma decisão muito, muito difícil para mim", disse o jogador, que prometeu seguir com o clube alemão em seu coração. "Eu sou Borussia e permanecerei Borussia. Vou sentir falta de Dortmund", ressaltou.

Sahin, porém, disse que está com grande "autoconfiança" e que se sente "amadurecido" para brilhar com a camisa do Real, considerado um dos maiores clubes do futebol mundial.

