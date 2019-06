Real Madrid confirma contratação do lateral francês Mendy

Em mais um reforço para a próxima temporada, o Real Madrid confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Ferland Mendy. O terceiro reforço do clube espanhol nesta janela de transferências assinou contrato de seis anos. De acordo com o Lyon, clube que Mendy vinha defendendo, a negociação alcançou os 48 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões).

Mendy chega ao Real para brigar pela vaga de titular com Marcelo. O brasileiro, que voltou a ganhar espaço na equipe com o retorno do técnico Zinedine Zidane, fez uma fraca temporada pelo time espanhol e chegou a ser reserva sob o comando de Santiago Solari. Também perdeu espaço na seleção brasileira.

O reforço francês, que integra a seleção do seu país e foi campeão do mundo em 2018, foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Francês nas últimas duas temporadas. "É um lateral de muita potência física, que se destaca por sua velocidade, capacidade de antecipação e visão de jogo", elogiou o Real Madrid, em comunicado.

O jogador de 24 anos foi formado na base do Le Havre, onde estreou na equipe principal em 2015. Na temporada 2016/2017, foi escolhido o melhor lateral-esquerdo da segunda divisão. E logo ganhou espaço na primeira, na equipe do Lyon.

Mendy será apresentado oficialmente pelo clube espanhol no dia 19, no estádio Santiago Bernabéu. Trata-se do terceiro reforço da equipe para a próxima temporada europeia. Antes dele, o clube contratou o atacante sérvio Luka Jovic, de apenas 21 anos, e o meia-atacante belga Eden Hazard.