Real Madrid confirma e Cristiano Ronaldo é o novo reforço da Juventus

A novela sobre o destino de Cristiano Ronaldo finalmente teve um fim nesta terça-feira, e com uma nova casa para o craque português. Depois de nove temporadas vestindo as cores do Real Madrid, o clube espanhol confirmou a saída do astro de 33 anos e o êxito da negociação com a Juventus, naquela que pode ser considerada a principal transação do futebol mundial nos últimos anos. O time italiano confirmou um contrato de quatro anos e o valor de R$ 450 milhões pago aos espanhóis.

Cristiano despediu-se do futebol espanhol em uma carta divulgada no site oficial do time merengue. Nela, ele exaltou a passagem de nove anos no país e os feitos conquistados - ele ultrapassou a marca de 400 gols. Curiosamente, um dos primeiros adversários que enfrentará com a nova camisa será seu antigo clube - as duas equipes se enfrentam em 4 de agosto em torneio amistoso, ainda pela pré-temporada. Pelo Real, ele anotou gols em todos seus os confrontos contra a Juventus - incluindo o mais bonito deles, de bicicleta, na última Liga dos Campeões.

A confirmação do acordo veio inicialmente através de comunicado oficial divulgado pelo Real. "O Real Madrid comunica que, atendendo a vontade e pedido expressados pelo jogador Cristiano Ronaldo, acertou sua transferência para a Juventus. Hoje, o clube quer expressar seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes de nossa história", apontou. O zagueiro e capitão Sergio Ramos foi na mesma linha, elogiando o ex-companheiro de time.

Os rumores sobre a ida de Ronaldo para a Juventus já vinham ganhando força desde o fim da última temporada europeia. Após uma breve esfriada durante a Copa do Mundo, se intensificaram novamente após a eliminação de Portugal da competição na Rússia e, desde então, a imprensa da Europa dava como questão de tempo a confirmação.

De acordo com os veículos midiáticos do continente, a contratação poderia ter sido anunciada até antes, se não fosse o fato de Ronaldo sair de férias após a Copa. Isso obrigou o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, a viajar para a Grécia, onde se encontrou com o craque para discutir os últimos detalhes da transação.

O acerto com o Real Madrid foi encaminhado nos últimos dias e selado nesta terça. O clube espanhol cumpriu a promessa de não dificultar a saída do atacante, após pedido do próprio português, que teria se sentido desvalorizado por algumas atitudes da direção do clube espanhol nos últimos tempos.

Prova deste entendimento entre as partes foi a redução do valor da multa rescisória do jogador por parte do Real, noticiada pela imprensa espanhola no fim do mês passado. O agente do astro, o português Jorge Mendes, chegou a falar: "Se ele (Ronaldo) sair, será eternamente grato ao clube".

A parceria entre Ronaldo e Real foi bastante vitoriosa e benéfica para ambos os lados. O jogador chegou ao clube em 2009 após ter sido eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior vestindo as cores do Manchester United, mas só atingiu seu auge no time espanhol. De lá para cá, ganhou o prêmio de melhor do mundo em mais quatro oportunidades - 2013, 2014, 2016 e 2017 - e se estabeleceu como um dos grandes da modalidade em todos os tempos.

Por outro lado, Ronaldo liderou o Real a uma das fases mais vitoriosas de sua rica história. Foi liderado pelo craque que o clube faturou o sonhado décimo título da Liga dos Campeões, em 2013/2014, e repetiu o feito nas últimas três edições - 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 - ampliando sua hegemonia no continente. A parceria ainda foi responsável por dois títulos espanhóis, dois da Copa do Rei, dois da Supercopa da Espanha, dois da Supercopa da Europa e três do Mundial de Clubes.

Na Juventus, Ronaldo terá o novo desafio esportivo que tanto buscava, com a responsabilidade de tornar a hegemonia nacional do clube em resultados expressivos a nível europeu. Se vem de sete títulos italianos consecutivos, o time de Turim não fatura uma Liga dos Campeões desde 1995/1996 - a outra de sua história aconteceu em 1984/1985.