Real Madrid confirma estreia de Casemiro no time B Casemiro foi inscrito para jogar a Liga dos Campeões pelo time principal do Real Madrid, mas vai começar a sua trajetória como atleta merengue na equipe B mesmo. O ex-volante do São Paulo foi confirmado como titular do Real Madrid "Castilla" na partida deste sábado, contra Sabadell, pela 26.ª rodada da segunda divisão da Espanha.