Real Madrid confirma José Mourinho como novo treinador

O acordo foi concluído em Milão, na Itália, em reunião entre Massimo Moratti, presidente da Inter, e Florentino Pérez, dirigente máximo do Real Madrid. Para liberar o treinador português, o atual campeão da Liga dos Campeões receberá 8 milhões de euros (cerca de US$ 9 milhões) devido a multa rescisória.

O técnico teria mais dois anos de contrato para cumprir pela equipe italiana. Entretanto, a vontade de ser tricampeão da Liga dos Campeões por uma terceira agremiação e se tornar um recordista foi mais forte.

A equipe espanhola vem de duas temporadas fracas, perdendo o título espanhol para o rival Barcelona. Na última edição da Liga dos Campeões foi eliminada nas fase de oitavas de final para o Lyon, da França.

Por isso, a expectativa pelo início do trabalho do técnico português é muito grande. "Eu não sei quando Mourinho chegará, mas tenho certeza que ele será nosso treinador", enfatizou o presidente do Real Madrid, Florentino Perez.

TRAGETÓRIA - José Mourinho é filho de um ex-goleiro que atuou no Vitória de Setúbal, Félix Mourinho. Se formou em Educação Física e foi trabalhar no Estrela da Amadora, e posteriormente no time no qual seu pai fez história, Vitória de Setúbal, na década de 1990.

Depois, foi trabalhar com o técnico Bobby Robson, no Sporting de Lisboa. O acompanhou quando o inglês foi atuar no Porto e, depois, no Barcelona. Quando Robson sai do time catalão, Mourinho fica para integrar a comissão técnica do holandês Louis Van Gaal.

Em 2000 rumo para Portugal, com destino ao Benfica. Depois, União de Leiria, em 2002. Novamente no Porto, após uma passagem brilhante com o time de Leiria, conquista notoriedade no futebol português, com um Campeonato Português, uma Taça de Portugal e uma Copa da Uefa (Atual Liga Europa), em 2003.

Ganha um Liga dos Campeões da Europa com o Porto, desbancando o Bayer de Munique, na final. Foi, mais tarde, para o Chelsea e ganhou títulos, em 2005. Na Inter de Milão, conquistou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões da Europa, neste ano.