Real Madrid confirma lesão de Casillas, mas descarta fratura

MADRI - O Real Madrid divulgou nota oficial nesta quarta-feira para confirmar que o goleiro Iker Casillas sofreu uma lesão na costela esquerda no jogo diante do Galatasaray, na última terça, em Istambul, onde o time espanhol estreou na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Justamente em sua primeira partida como titular na temporada europeia, o jogador se machucou em uma trombada com o companheiro Sergio Ramos, logo no começo do duelo, e acabou substituído por Diego López, titular do time no Campeonato Espanhol, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Apesar do decepcionante problema amargado no confronto que terminou em uma goleada de 6 a 1 para o Real, Casillas ao menos soube, após ser submetido a exames, que não sofreu nenhuma fratura e deverá voltar a atuar depois de realizar tratamento convencional, sem a necessidade de uma cirurgia.

O boletim médico divulgado pelo Real também não informou quanto tempo Casillas ficará afastado dos gramados, apesar de indicar que o mesmo não deverá ser longo e dependerá da evolução clínica do atleta, tendo em vista o fato de que a lesão não foi grave.

Contra o Galatasaray, Casillas voltou a ser titular em uma partida oficial após oito meses. Ele não iniciava um confronto pela equipe desde quando lesionou a mão esquerda em um jogo contra o Valencia, pela Copa do Rei. E, mesmo após se recuperar do problema, o ídolo madrilenho seguiu na reserva de Diego López sob o comando de José Mourinho e continuou figurando nesta condição sob a direção de Carlo Ancelotti.