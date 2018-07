Real Madrid confirma lesão de Cristiano Ronaldo; Marcelo treina normalmente

MADRI - O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira, por meio de nota em seu site oficial, o tipo de lesão que Cristiano Ronaldo sofreu e que acabou deixando o atacante fora do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, na última terça, na Alemanha.

Novos exames detectaram que o astro português sofreu uma "lesão muscular no bíceps femoral esquerdo", mas o clube não estipulou um tempo previsto de afastamento do jogador dos gramados. Apenas se limitou a dizer que sua volta ao time está "pendente de evolução".

Lesionado, Cristiano Ronaldo viu do banco de reservas, sofrendo muito na última terça, o Real administrar a vantagem de 3 a 0 conquistada no duelo de ida com o Borussia, na Espanha. No primeiro tempo do duelo em Dortmund, a equipe alemã já abriu 2 a 0, mas o time espanhol conseguiu segurar a pressão do adversário na etapa final para se garantir na semifinal da Liga dos Campeões.

Por causa de sua lesão, o atacante não deverá defender o Real Madrid neste sábado, contra o Almería, em casa, pelo Campeonato Espanhol, mas o técnico Carlo Ancelotti espera poder contar com o português em campo na próxima quarta-feira, contra o Barcelona, em Valência, na final da Copa do Rei.

MARCELO

Se a situação de Cristiano Ronaldo segue indefinida, o lateral-esquerdo Marcelo voltou a treinar nesta quinta com o restante do elenco do Real Madrid. O brasileiro desfalcou o time nos dois jogos diante do Borussia por causa de uma lesão muscular de primeiro grau no tendão de sua perna esquerda, mas, dependendo de sua evolução, poderá até estar em campo neste sábado para encarar o Almería.

Marcelo participou de uma atividade nesta quinta que também contou com a presença do seu compatriota Willian José, recém-promovido ao time profissional após ter sido contratado inicialmente para defender o Real Madrid B. Na semana passada, o atacante foi relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe principal, ficando no banco de reservas contra a Real Sociedad, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.