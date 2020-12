Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, mas não aponta tempo de recuperação

A direção do Real Madrid confirmou nesta sexta-feira que o atacante Rodrygo teve constatada lesão muscular na coxa direita. O clube espanhol, contudo, não informou o tempo de recuperação do atleta brasileiro, ex-Santos.

"Na sequência dos exames efetuados ao nosso jogador Rodrygo, pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular envolvendo o tendão do bíceps femoral direito", informou o Real, em breve comunicado na manhã desta sexta-feira.

Rodrygo se machucou na partida contra o Granada, vencida pelo Real por 2 a 0, em casa, na quarta-feira, em rodada do Campeonato Espanhol. No lance, ele estava em disparada quando sentiu a lesão muscular. Precisou deixar o gramado de maca, ainda no primeiro tempo do confronto.

Formado na base do Santos, Rodrygo chegou ao tradicional time europeu no ano passado. E vem recebendo oportunidades constantes do técnico Zinedine Zidane, ao lado do compatriota Vinicius Junior. O ex-santista é opção alternativa no banco de reservas e costuma entrar na maior parte dos jogos da equipe madrilenha.