Real Madrid confirma lesão e Marcelo pode ser novo desfalque para Tite

O técnico Tite pode sofrer mais uma baixa para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra Bolívia e Venezuela, nos dias 6 e 11 de outubro. O lateral-esquerdo Marcelo teve confirmada nesta sexta-feira lesão muscular na panturrilha, de acordo com informações do Real Madrid.

O clube espanhol não revelou estimativa de recuperação. Informou apenas que o brasileiro sofreu "lesão muscular de grau dois no músculo sóleo da perna direita". Ele se machucou no empate por 1 a 1 com o Villarreal, na quarta-feira, em rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o clube, a situação do jogador ainda precisa ser avaliada.

Trata-se do segundo problema físico seguido no elenco madrilenho que pode trazer problemas para a seleção brasileira. Na quinta, o clube revelou que o volante Casemiro, também convocado por Tite, sofrera uma fissura no terço médio do osso perônio, da perna esquerda. O Real também não revelou tempo de recuperação do jogador.

Casemiro se contundiu no último fim de semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol em duelo válido pelo Espanhol, sendo substituído logo no primeiro tempo. Até por isso, nem defendeu o time diante do Villarreal, na quarta-feira.

A CBF ainda não se manifestou sobre o possível corte da dupla do Real Madrid. Mas, se isso acontecer, serão baixas importantes na seleção, uma vez que os dois se destacaram nos dois primeiros jogos do Brasil sob o comando de Tite.

No início da semana, o treinador já precisou cortar o meia-atacante Douglas Costa, do Bayern de Munique. Também lesionado, ele foi substituído na lista de convocados por Taison, do Shakhtar Donetsk.