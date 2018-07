Real confirma lesão e Marcelo vira dúvida para jogos da seleção

O lateral-esquerdo Marcelo virou dúvida para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, um deles o clássico com a Argentina. O jogador teve confirmada nesta quinta-feira uma contratura muscular na perna esquerda, conforme anunciou o departamento médico do Real Madrid.

Como de costume, o time espanhol evitou dar uma previsão de retorno ao jogador. Disse apenas que o caso "depende da evolução" do tratamento. Marcelo se machucou na terça-feira na partida entre o Real e o Paris Saint-Germain, em rodada da Liga dos Campeões. O lateral deixou o gramado logo aos 33 minutos de jogo.

Marcelo terá apenas uma semana para se recuperar do problema físico a tempo de ficar à disposição do técnico Dunga para o duelo com a Argentina, na próxima quinta, em Buenos Aires - depois a seleção enfrentará o Peru no dia 17, em Salvador, na Arena Fonte Nova.

Confirmada até agora apenas a sua ausência no duelo do Real com o Sevilla, domingo, pelo Campeonato Espanhol. O lateral, contudo, deve estar totalmente recuperado para o aguardado clássico com o Barcelona, no dia 21.