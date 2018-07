Real Madrid confirma lesão muscular e Modric vira desfalque

"Após os exames realizados hoje em Luka Modric, os serviços médicos do Real Madrid diagnosticaram uma lesão muscular nos adutores da perna direita. O jogador croata sentiu esta lesão durante o transcurso da partida em que enfrentou a Bulgária com sua seleção. Depende de evolução", explicou o clube em nota.

Modric teve que ser substituído na volta para o segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária, no último sábado, e sequer teve condições de enfrentar Malta, no triunfo por 1 a 0 da última terça. O Real Madrid, por enquanto, não estipulou a previsão de volta do jogador, que será desfalque contra o Levante neste sábado.

Desta forma, Modric se juntou a Benzema, que também se tornou desfalque após defender a seleção francesa na semana passada. Por outro lado, o zagueiro Sérgio Ramos se recuperou de uma lesão na clavícula e voltou a trabalhar com o grupo. Ainda assim, segue como dúvida para o confronto diante do Levante.