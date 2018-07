Real Madrid confirma Lucas Silva e terá o volante até 2020

Agora é oficial: Lucas Silva é jogador do Real Madrid. Depois de semanas de especulações, o clube madrilenho informou, na noite desta sexta-feira, ter chegado a um acordo com o Cruzeiro para ter o volante de 21 anos, que vai assinar um longo contrato, até 30 de junho de 2020.

De acordo com o Real Madrid, Lucas Silva será recebido como grande contratação, subindo ao gramado do Estádio Santiago Bernabéu na segunda-feira à tarde para se apresentado à torcida. Antes disso, vai passar por exames médicos e assinar contrato.

No seu site oficial, o Real afirma que incorpora ao elenco "talento e juventude". "Lucas Silva é um jogador de futebol com caráter e capaz de ser a referência no centro do campo. Tem um bom controle da bola e também se destaca pelo trabalho defensivo", explica o Real Madrid.

Nesta sexta-feira, o volante foi de camisa social ao treino do Cruzeiro, apenas para se despedir dos companheiros. A transferência foi selada depois de uma bateria de reuniões na sede do Cruzeiro. Lá, ficou decidido que o jogador abrirá mão da porcentagem a que teria direito pela transferência, de forma que o clube mineiro deva receber 50% do valor total, estimado em 15 milhões de euros.

No Real, ele deve disputar posição com Khedira, Toni Kroos e Luka Modric. Asier Illarramendi tem proposta do Athletic Bilbao e deve sair. Atualmente o elenco tem apenas dois brasileiros: o lateral Marcelo e o zagueiro Pepe, naturalizado português. Casemiro, que joga em função parecida com a de Lucas Silva, está emprestado para o Porto.