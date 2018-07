Real Madrid confirma Milan como adversário do Troféu Santiago Bernabéu

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira o Milan como adversário do próximo Troféu Santiago Bernabéu, que será disputado em 11 de agosto. A partida comemorativa será uma reedição da decisão de 1958 da Copa dos Campeões (nome usado na época para a atual Liga dos Campeões).

O duelo amistoso é realizado pelo time madrilenho desde 1979 e leva o nome do seu ex-presidente, que morreu um ano antes de sua primeira edição. Há dois anos, a direção do Real optou por fazer da partida uma reedição de finais da Liga dos Campeões. Em 2016, a equipe enfrentou o Reims, para relembrar o confronto de 1956 e no ano seguinte a Fiorentina, rival em 1957.

A decisão contra o Milan de 1958 aconteceu em Bruxelas e teve vitória do Real Madrid por 3 a 2 na prorrogação, com gol de Gento. No tempo regulamentar Di Stéfano e Rial marcaram para os espanhóis e Schiaffino e Grillo.

Real Madrid e Milan somam juntos 20 títulos da Liga dos Campeões. São os clubes com mais títulos: 13 do time espanhol e sete do italiano. O Milan disputará o Troféu Santiago Bernabéu pela quarta vez - as outras foram em 1988, 1990 e 1999.