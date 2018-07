Real Madrid confirma Mourinho após acordo com a Inter

Os dois presidentes dos clubes se encontraram em Milão para estabelecer os detalhes do acerto que vai liberar Mourinho para deixar a Inter e se transferir para o time nove vezes campeão europeu após uma temporada repleta de títulos na Itália.

A Inter não deu detalhes do acordo entre o presidente Massimo Moratti e seu colega do Real Florentino Perez, mas as mídias espanhola e italiana informaram que a Inter deve receber 8 milhões de euros (9,8 milhões de dólares).

Mourinho comandou a Inter em três títulos na temporada passada, incluindo a vitória na final da Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique no estádio do Real, o Santiago Bernabéu.

O Real focou a contratação de Mourinho ao demitir Manuel Pellegrini esta semana, depois de uma temporada sem troféus para uma equipe que gastou 250 milhões de euros. As contratações de Kaká e Cristiano Ronaldo foram as principais do time.

"Estamos convencidos que precisamos de um novo impulso e estamos convencidos que José Mourinho é a pessoa certa para assumir o cargo", declarou Perez na ocasião.

O português Mourinho, de 47 anos, tem reputação de motivador, é bom estrategista taticamente e forte o suficiente para lidar com os altos e baixos do comando de uma equipe.

Além dos títulos pela Inter, o treinador foi campeão europeu com o Porto em 2004 e levou dois troféus ingleses com o Chelsea antes de se transferir para a Itália, onde dizia que não era feliz, apesar dos bons resultados.