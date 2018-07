Real Madrid confirma que Carvajal tem problema no coração provocado por vírus

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial neste sábado para confirmar que o lateral-direito Dani Carvajal está com um problema no coração que o obrigará a ficar afastado da equipe por tempo ainda indeterminado.

O clube espanhol revelou que o jogador foi vítima de um processo viral que afetou o pericárdio (parede do coração) e que o seu retorno aos gramados está "pendente da evolução" do tratamento que o jogador terá de realizar.

O departamento médico do clube não estabeleceu um tempo previsto de afastamento do atleta, mas a imprensa espanhola noticiou que o lateral ficará de uma a seis semanas sem poder atuar.

Neste domingo, o Real Madrid enfrenta o Espanyol, às 15h45 (de Brasília), em casa, pelo Campeonato Espanhol, precisando de uma vitória para sair da incômoda sexta posição na tabela de classificação. O time somou apenas 11 pontos em seis jogos e está sete pontos atrás do líder Barcelona, que tem 100% de aproveitamento até aqui e neste domingo encara o Las Palmas, também como mandante, pela sétima rodada da competição.

Por causa do problema no coração, Carvajal também poderá se tornar baixa da Espanha para os jogos contra Albânia, no dia 6 de outubro, e Israel, três dias mais tarde, pelas duas rodadas finais das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.