Real Madrid confirma que Gareth Bale está com sobrecarga muscular

MADRI - O Real Madrid confirmou que o galês Gareth Bale está com sobrecarga muscular na coxa esquerda. O problema foi detectado em um exame realizado nesta segunda-feira, depois de o jogador ter virado desfalque de última hora para o jogo diante do Getafe, no último domingo, no Santiago Bernabéu.

O confronto seria o primeiro de Bale no estádio do Real, mas o jogador se queixou do problema muscular durante o aquecimento para a partida, na qual o time madrilenho goleou por 4 a 1 pelo Campeonato Espanhol.

O boletim médico divulgado pelo site oficial do Real Madrid não estabeleceu o tempo previsto de afastamento de Bale e apenas destacou que o seu retorno estará "pendente de sua evolução" no processo de recuperação. A tendência, porém, é a de que ele seja vetado do confronto diante do Elche, nesta quarta-feira, fora de casa, pela sexta rodada do Espanhol, e volte a ficar à disposição para o clássico de sábado, contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu.

Outra novidade nesta segunda-feira no Real foi a volta de Iker Casillas aos treinos, depois de o goleiro ter se lesionado na estreia do time espanhol na Liga dos Campeões, na última terça, contra o Galatasaray, na Turquia.

Casillas sofreu uma lesão na costela esquerda no início do jogo no qual a sua equipe goleou por 6 a 1, justamente em sua primeira partida como titular na temporada, após uma trombada com o companheiro Sergio Ramos. Por causa do problema, ele acabou substituído por Diego López já aos 14 minutos do primeiro tempo.

Sergio Ramos, por sua vez, também voltou a treinar nesta segunda-feira, depois de ter ficado fora do time na goleada sobre o Getafe.