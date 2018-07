Real Madrid confirma voltas de Marcelo e Di María neste sábado

MADRI - O técnico José Mourinho divulgou nesta sexta-feira uma lista de 21 jogadores relacionados para o confronto que o Real Madrid fará neste sábado, contra o Racing Santander, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol. E as principais novidades deste grupo são as presenças do lateral-esquerdo Marcelo e do meia argentino Di María, recuperados de lesões musculares.

O argentino está afastado dos gramados há dois meses, enquanto o brasileiro não entra em campo há quase três semanas. De volta, os dois jogadores irão reforçar o time que está disparado na liderança do Espanhol, dez pontos atrás do vice-líder Barcelona.

Em compensação, Mourinho não poderá contar com o volante Diarra e o meia Altintop, lesionados, além do lateral Arbeloa, suspenso, no confronto diante do Racing, que encabeça a zona de rebaixamento do Espanhol, na 18.ª colocação.

Entre os jogadores que voltam a reforçar o Real, Marcelo e Di María já estavam liberados para atuar pelo departamento médico há quase uma semana, mas foram descartados do confronto diante do Levante, no último domingo, para recuperar a melhor forma física e técnica.

Confira a lista de convocados do Real para o jogo deste sábado:

Goleiros: Casillas, Adán e Tomás Mejías.

Defensores: Ricardo Carvalho, Varane, Albiol, Pepe, Coentrão, Marcelo e Ramos.

Meio-campistas: Di María, Khedira, Xabi Alonso, Özil, Callejón, Sahin, Granero e Kaká.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Higuaín e Benzema.