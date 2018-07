Real Madrid consegue anulação de amarelo e terá Cristiano Ronaldo

O Real Madrid conseguiu a anulação do cartão amarelo recebido por Cristiano Ronaldo na vitória por 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, na última quarta-feira. O clube entrou com uma apelação na última quinta e o resultado divulgado nesta sexta permite que o técnico Carlo Ancelotti escale seu principal astro para o duelo deste sábado diante do Eibar, novamente pelo Campeonato Espanhol.

No lance em questão, Cristiano Ronaldo foi lançado pelo lado esquerdo, tentou o corte para o meio e recebeu o carrinho de Antonio Amaya. O árbitro Mario Melero López não só entendeu que não houve pênalti, como mostrou o amarelo ao astro por simulação, como explicou posteriormente na súmula. Era o quinto cartão do português, o que o tiraria do confronto de sábado.

Na quinta pela manhã, o comitê jurídico do Real Madrid se reuniu com Cristiano Ronaldo para perguntar sua opinião sobre o lance. Ao ouvir do português que ele achou que foi pênalti, decidiu protestar junto ao Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Após se reunir, o comitê entendeu, assim como mostram as imagens, que não houve simulação por parte de Cristiano Ronaldo e por isso decidiu aceitar a apelação. "O Comitê de Competição da RFEF aceitou a apelação enviada pelo Real Madrid contra o cartão amarelo mostrado a Cristiano Ronaldo no jogo contra o Rayo Vallecano", limitou-se a dizer em nota a entidade.