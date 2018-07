Real Madrid contrata capitão da seleção espanhola sub-19 A diretoria do Real Madrid já pensa no futuro do seu sistema defensivo. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do jovem zagueiro Jesus Vallejo, de apenas 18 anos, junto ao Real Zaragoza. O gigante europeu assinou um contrato por seis anos com o promissor jogador, mas o cedeu por empréstimo de um ano ao clube da segunda divisão espanhola.