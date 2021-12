Real Madrid critica duramente a Uefa por erro no sorteio da Liga dos Campeões: 'Lamentável'

O Real Madrid não poupou críticas à Uefa após a realização de dois sorteios para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta segunda-feira. O clube merengue está indignado não apenas por causa do erro que obrigou a entidade a voltar atrás na definição dos confrontos, mas pelo fato de ela não ter mantido o jogo contra o Benfica, em sua visão, sorteado "sem erros."

Assim que a entidade aceitou o pedido do Atlético de Madrid e anunciou que realizaria um novo sorteio, a diretoria do Real Madrid entrou com uma solicitação para que seu duelo com o Benfica fosse mantido pois ocorreu sem "erros". A Uefa optou por sortear todos os oito jogos novamente, para desgosto dos merengues.

"Foi surpreendente, lamentável e muito difícil entender o que aconteceu hoje, considerando que milhões de torcedores estavam acompanhando o sorteio, como todo o mundo do esporte", detonou o ex-jogador Emílio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid.

Com o novo sorteio, o time de Carlo Ancelotti deixou de encarar os portugueses e terá pela frente, agora, o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé, com quem deve firmar um pré-contrato na virada do ano. O duelo será decidido em Madri, em março, e Butragueño está esperançoso.

"Enfrentamos a eliminatória com entusiasmo, sabendo o que a Liga dos Campeões significa para o clube e para a torcida. Estamos cientes da dificuldade e da qualidade dos jogadores do rival, mas estamos confiantes que o time fará dois grandes jogos. Jogos extraordinários para o futebol e para os torcedores. Com a esperança de estarmos presentes no sorteio das quartas de final."

Ídolo da torcida merengue e campeão de tudo em Madri, o zagueiro Sérgio Ramos estará pela primeira vez do lado oposto. Agora defendendo as cores do PSG, ele não escondeu a frustração com o sorteio.

"O destino é imprevisível. Gostaria que tivéssemos conseguido outro rival. Tenho muito carinho pelo (Real) Madrid, mas isso não vai mudar nada. Farei todo o possível para que a minha equipe ganhe."