Real Madrid defende vantagem contra Bayern após vitória de virada em Munique

Em duelo de gigantes europeus no estádio Santiago Bernabéu, valendo vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid jogará pelo empate contra o Bayern de Munique nesta terça-feira, depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 na Allianz Arena na semana passada.

O Bayern foi melhor no primeiro tempo em casa, mas perdeu um pênalti quando vencia por 1 a 0 e ainda jogou boa parte da etapa final com um a menos. Com isso, acabou sofrendo a virada, graças a dois gols de Cristiano Ronaldo, o que obriga o tetracampeão alemão a vencer por 1 a 0 ou por uma vantagem ainda maior na capital espanhola. O Real, por sua vez, precisa apenas de uma igualdade para se colocar entre os quatro melhores da Liga pela sétima vez seguida.

Eliminar o time bávaro traz boas lembranças ao time espanhol, já que o adversário desta terça esteve no caminho das campanhas continentais vitoriosas nas temporadas 1999/2000, 2001/2002 e 2013/2014.

O técnico do Real, Zinedine Zidane, continua sem poder contar com os zagueiros Varane e Pepe, ambos machucados, e ainda perdeu o atacante Bale, com um problema na panturrilha. Dessa forma, o time titular terá apenas uma mudança em relação ao jogo na Alemanha: o atleta galês sai para a entrada de Isco, deixando a formação inicial num 4-4-2.

No Bayern, o volante Xabi Alonso, que se aposentará no fim da temporada, e o técnico Carlo Ancelotti voltarão ao Bernabéu, agora como adversários, menos de três anos depois de terem ajudado na campanha da histórica 'La Décima'.

Ter de vencer na casa do adversário representa um grande desafio para a equipe alemã, que realizou esse feito apenas duas vezes em toda a história. Para isso, contará com a volta do atacante Lewandowski, desfalque na semana passada.

Tudo aponta para a saída de Müller, que vem em baixa na temporada. Contudo, Ancelotti pode optar por recuar o alemão e sacar Thiago Alcântara, outro que não teve boa atuação na primeira partida.

Na defesa, Martínez cumprirá suspensão. Caso Hummels não esteja recuperado de contusão, Alaba provavelmente atuará improvisado no miolo de zaga e Bernat entrará na lateral esquerda. Uma alternativa é escalar Kimmich e manter o austríaco em sua posição de origem.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Cristiano Ronaldo e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

Bayern Munique: Neuer; Lahm, Boateng (ou Kimmich), Hummels (ou Bernat) e Alaba; Xabi Alonso e Vidal; Robben, Thiago Alcântara e Ribéry; Lewandowski. Técnico: Carlo Ancelotti.

Juiz: Viktor Kassai (Hungria), auxiliado pelos compatriotas György Ring e Vencel Tóth.

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri.