Real Madrid demite Pellegrini e anuncia José Mourinho

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, anunciou nesta quarta-feira, 26, a demissão do técnico chileno Manuel Pellegrini e avisou que o clube contratará José Mourinho assim que o português negociar sua rescisão de contrato com a Inter de Milão.

A decisão foi divulgada em entrevista coletiva realizada no Estádio Santiago Bernabéu sem a presença dos dois treinadores. "Estamos convencidos de que precisamos de um novo impulso e estamos convencidos de que José Mourinho é a pessoa certa para assumir o trabalho", declarou Perez.

O anúncio foi feito horas depois do presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, ter negado que o acerto entre Mourinho e o clube espanhol estivesse perto de ser concretizado.

O contrato com a Inter permite ao treinador português deixar o clube a qualquer momento, desde que desembolse o valor de 16 milhões de euros. Mourinho, que já havia demonstrado interesse em comandar o Real Madrid, passou a ser mais assediado após conquistar o título da Liga dos Campeões, no sábado, ao vencer o Bayern de Munique na decisão.

O português também conquistou o título do Campeonato Italiano por duas vezes e a Copa da Itália, neste ano, nas duas temporadas em que comandou a Inter. Com o troféu da Liga dos Campeões, Mourinho encerrou um jejum da Inter que durava 45 anos.

Manuel Pellegrini assumiu o cargo de técnico do Real no início da temporada com a responsabilidade de levar os novos galácticos, liderados por Cristiano Ronaldo e Kaká, ao título da Liga dos Campeões. A equipe, porém, naufragou nas oitavas de final e também decepcionou no Campeonato Espanhol, terminando a temporada sem troféus. Pellegrini tinha mais um ano de contrato com o Real.