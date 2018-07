Real Madrid derrota Valencia e encosta no Barcelona

Com a vitória, o Real chegou aos 83 pontos e colou no rival, que empatou sem gols com o Espanyol no sábado e tem agora 84 - no início da rodada, o Barcelona tinha quatro pontos de vantagem sobre a equipe merengue. O Valencia, por sua vez, segue em terceiro lugar, com 59, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, sem ser ameaçado pelo Sevilla, que soma 54.

Sem poder contar com o brasileiro Kaká, que segue se recuperando de lesão, o Real contou com grande apresentação de Cristiano Ronaldo. O português coordenou as ações no meio-campo, na tentativa de furar a forte marcação do Valencia. De tanto insistir, o Real chegou ao primeiro gol aos 25 minutos de jogo. Guti lançou Higuaín, que ficou de frente para o goleiro e não desperdiçou a chance, fazendo 1 a 0.

A desvantagem no placar obrigou os visitantes a saírem para o jogo, o que facilitou a vida do Real, antes preocupado com os contra-ataques do rival. Os donos da casa estavam cada vez mais à vontade e campo e o segundo gol acabou saindo aos 22 minutos do segundo tempo. O brasileiro Marcelo deu grande passe para Cristiano Ronaldo que, sem marcação, não teve dificuldade para mandar para as redes e selar a vitória do Real.

Ainda nesta rodada, o La Coruña empatou sem gols com o Almeria, mesmo placar de Malaga x Valladolid e Athletic Bilbao x Zaragoza. O Tenerife superou o Getafe por 3 a 2, enquanto o lanterna Xerez empatou com o Racing Santander por 2 a 2.