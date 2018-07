Real Madrid divulga 15 gols de CR7 contra o Barcelona

Se você gosta de ver gols e é fã do atacante português Cristiano Ronaldo não pode perder a sequência de 15 bolas na rede que o Real Madrid divulgou em seu site do camisa 7 do time espanhol contra seu maior rival, o Barcelona. As duas equipes se enfrentam neste sábado, em Madrid, em duelo pelo Campeonato Espanhol. Cristiano Ronaldo é o principal jogador dos madrilenhos e não vai querer perder essa partida em casa por nada nesse mundo.

No vídeo, estão 15 gols de todos os jeitos do atacante português, credenciado para ganhar a Bola de Ouro da Fifa neste ano, embora nem ele acredita nessa possibilidade. Recentemente, CR7 disse que o prêmio vai para Lionel Messi, que tenta de todas as formas se recuperar de lesão para estar em canpo ao menos por 30 minuitos no jogo de sábado.