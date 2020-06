Real Madrid divulga fotos da reforma do Santiago Bernabéu com mudanças visíveis

Imagens da reforma do Santiago Bernabéu foram divulgadas, nesta quinta-feira, pelo Real Madrid. O clube aproveitou a suspensão do futebol espanhol durante a pandemia da covid-19, para acelerar as obras no estádio. Já é possível notar mudanças significativas, como a remoção do teto e do gramado do local.

Com a reforma, o Real Madrid pretende dar uma nova cara à sua casa. O Bernabéu ganhará uma cobertura retrátil sobre o gramado e, para dar sustentação ao novo teto madrilenho, duas torres de evacuação, com rampas, escadas rolantes e elevadores serão implantadas.

O centro comercial, localizado no subsolo da construção, dará lugar a um estacionamento de cinco níveis, com capacidade para 500 carros e os ônibus das equipes que ali se enfrentarem. O Santiago Bernabéu foi construído em 1947 e já passou por quatro reformas em 1955, 1980, 1992 e 2001.

Apesar de estar previsto que o Real Madrid continuaria jogando no local em meio as obras, os merengues decidiram que irão mandar os jogos do restante do Campeonato Espanhol no Miniestádio Alfredo Di Stéfano, localizado dentro do CT de Valdebebas.

Como foi estabelecido que não haverá público na volta da competição após a pandemia, a diretoria do Real decidiu prosseguir com as reformas intensificadas. Porém, a imprensa espanhola cogita a possibilidade do retorno dos torcedores aos estádios nas rodadas finais da competição. Nesse caso, as instalações funcionariam com 30% de sua capacidade.