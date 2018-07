Real Madrid doará R$ 4,2 milhões para refugiados na Espanha

O Real Madrid anunciou neste sábado, 5, que irá doar 1 milhão de euros (R$ 4,2 milhões) em apoio aos imigrantes refugiados que forem acolhidos pela Espanha. Em comunicado oficial no seu site, o clube espanhol ressaltou seu 'compromisso com a solidariedade' e afirmou que a decisão tem como objetivo ajudar os homens, mulheres e crianças que se viram obrigados a abandonar seus lares para 'fugir da guerra e da morte'.

Segundo a nota, o presidente do Real, Florentino Pérez, conversou ontem por telefone com o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, para falar sobre a doação e outras medidas que o clube colocará em ação para auxiliar na recepção dos refugiados que cheguem à Espanha.

Entre as iniciativas estudadas pela diretoria estão ações voltadas aos imigrantes mais jovens, nas quais o clube colocaria à disposição algumas de suas instalações e materiais esportivos.

OUTRAS AÇÕES

Nesta semana, o Bayern de Munique também anunciou a doação de 1 milhão de euros para a causa dos refugiados. Além disso, o clube alemão oferecerá comida, aulas de alemão e treinamentos de futebol aos jovens. Já o St. Pauli, também da Alemanha, fará um amistoso contra o Borussia Dortmund em apoio aos imigrantes.

Na última rodada do campeonato alemão, as torcidas mais fanáticas (Ultras) de diversos clubes estenderam faixas em apoio aos recém-chegados, com os dizeres "Bem-vindos, refugiados".