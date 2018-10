Real Madrid e Barcelona devem brigar, novamente, pela contratação de Neymar

Neymar mais uma vez vira notícia na imprensa espanhola sobre uma possível transferência e pode, novamente, causar uma disputa entre Barcelona e Real Madrid pelo jogador do Paris Saint-Germain na próxima janela de transferência.

O jornal espanhol As divulgou, nesta sexta-feira, a informação da rádio "Cadena Ser", de que o atacante tem um acordo com o PSG de que sua multa contratual seja decrescente e que ele poderia ser liberado por 220 milhões de euros (R$ 934,3 milhões).

Recentemente, o Mundo Deportivo informou que o atacante deseja retornar ao Barcelona e que já teria iniciado conversas para abrir uma negociação futura. Agora, é a vez do AS noticiar que o Real Madrid também tem interesse no jogador e tentará uma aproximação.

O jornal ainda conta que o PSG já analisa o mercado em busca de outros jogadores para a posição e um nome que agrada aos dirigentes franceses é o atacante francês Antoine Griezmann. Para tirá-lo do Atlético de Madrid, o PSG estaria disposto a pagar 150 milhões de euros pelo jogador.